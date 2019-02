Ehemaliger Arbeitsminister Blüm fordert Abschaffung der Riester-Rente und längere Lebensarbeitszeit

Blüm lehnte ab, das Problem drohender Altersarmut durch eine von Beiträgen unabhängige Grundrente für Geringverdiener zu bekämpfen. „Die Beitragsfinanzierung war damals wie heute ein Moment der Emanzipation der Arbeiterklasse vom Wohlwollen des Staates. Wer einzahlt, erwirbt einen Rechtsanspruch und ist nicht angewiesen auf Fürsorge,“ sagte er. Das Hauptproblem der Rentenversicherung sei der Mangel an Einnahmen. „Wenn Sie den Benzintank ihres Autos nicht voll machen, fängt der Wagen eben irgendwann an zu stottern“, so Blüm. „Das liegt dann aber nicht am Motor, sondern an der Tankfüllung.“ Die Rentenversicherung könne nicht alle sozialen Probleme lösen: „Sie ist eine Versicherung gegen Invalidität und Alter und kann nicht eine verfehlte Lohnpolitik nachträglich korrigieren.“