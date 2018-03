Ehemaliger Finanzsenator: Peter Tschentscher zum neuen Hamburger Bürgermeister gewählt

Tschentscher hat etwas vorzuweisen: Einerseits präsentierte er Haushaltsüberschüsse, andererseits demonstrierte er Sparsamkeit. Jetzt muss er an Profil gewinnen: Über sein Fachgebiet hinaus trat er kaum in Erscheinung – was die FDP-Rathausopposition gleich zu dem Seitenhieb nutzte, Tschentscher habe sich nicht durch Entscheidungsfreude hervorgetan. Dennoch: Wenn Tschentscher in Hamburg für etwas steht, dann wie Scholz für solide Sacharbeit und Wirtschaftskompetenz.