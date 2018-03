Ehemaliger SPD-Kanzlerkandidat: Steinbrücks Buch: „Das Elend der Sozialdemokratie“

Auch stellt Steinbrück klar, dass die SPD weniger an der großen Koalition und Angela Merkel gelitten habe, „als vielmehr an sich selbst“. Hinweise auf Gründe für den Sinkflug der SPD seien an „einer Wand aus Selbsthypnose“ abgeprallt. So gebe es beim Thema Flüchtlinge die Pole „Refugees welcome“ und „Grenzen dicht“. Gleiches beim Thema Europa – die einen wollten mehr Geld überweisen, die anderen nicht weiter Zahlmeister sein. Die SPD versuche das mit Beschlüssen zu umschiffen, die das Profil bis zur Unkenntlichkeit verwässerten. „In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod“, kritisiert Steinbrück.