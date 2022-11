Ehrenamt Bundespräsident Steinmeier hält an sozialem Pflichtjahr fest

06. November 2022 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wirbt für mehr soziales Engagement - auch über eine Pflicht. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht sich trotz Kritik weiterhin für ein soziales Pflichtjahr aus. „Wir brauchen neue Modelle, in denen wir Jung und Alt miteinander ins Gespräch bringen und die Überzeugung einüben, dass wir auch für andere da sein müssen”, sagte Steinmeier in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin”.