Eier-Produktion: Minister Schmidt will die Tötung von männlichen Küken beenden

Die Maßnahmen sollen aber erst ab dem Jahr 2017 greifen, wenn es entsprechende Geräte zur Frühbestimmung des Geschlechts schon im Eistadium gibt. „Wir sind jetzt so weit zu sagen, es funktioniert“, sagte Landwirtschaftsminister Schmidt beim Besuch eines Labors an der Universität Leipzig. Das Verbundforschungsprojekt zur spektroskopischen Geschlechtsbestimmung im Hühnerei an den Universitäten Leipzig und Dresden ist inzwischen offenbar so weit fortgeschritten, dass im nächstem Jahr die Entwicklung von praxistauglichen Messgeräten möglich ist.