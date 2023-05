Eigentümerverband Grüne Klimapolitik sorgt für Mitgliederrekord bei Haus & Grund

Darüber hinaus schaltet sich der Verband immer öfter in den politischen Diskurs ein. Neben kritischen Stellungsnahmen zu Gesetzentwürfen geht Haus & Grund auch dazu über, problematische Gesetzesentscheidungen vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Im Fokus steht aktuell insbesondere die Grundsteuer. Dazu stellte Warnecke zusammen mit dem Bund der Steuerzahler kürzlich ein kritisches Gutachten des Verfassungsrechtlers Gregor Kirchhof vor. Allerdings sei eine Klage noch nicht möglich, heißt es in der Verbandszentrale in Berlin-Mitte.