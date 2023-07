Ein abgehobener Streit Elterngeld-Debatte? Darüber können Selbstständige nur den Kopf schütteln

Die aktuelle Elterngelddebatte muss ernsthaft nachdenklich machen. Wenn nicht einmal die Spitzenverdiener im Land die Kraft haben für das Stück an Eigenverantwortung, auch wenn ihnen die Familienleistungen zustehen und gegönnt sind, dann sind wir auf dem Weg in die unselbstständige Gesellschaft, in der niemand die Konsequenzen der eigenen Lebensentscheidungen noch allein verantworten will und etwaige Nachteile selbst meistern möchte.



Wo jedes Risiko abgesichert sein soll und selbst für die eigene Familiengründung und Aufgabenverteilung noch nach staatlichen Anreizen gerufen wird.