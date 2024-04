Ein Jahr Atomausstieg „Natürlich wäre der Strom mit Atomkraft günstiger“

Das heißt was genau?

Wenn diese Voraussetzungen nicht bald geschaffen werden, werden energieintensive Unternehmen ihre Produktion zunehmend verlagern. Die Produktion in der energieintensiven Industrie hat in der Energiekrise schon stark abgenommen, das Niveau ist anhaltend niedrig. Wir wissen noch nicht, ob diese Produktion wieder zulegt oder ob wir sie dauerhaft verlieren. Es wäre besser, wenn wir die klimaneutralen Vorprodukte importieren, so dass darauf aufbauend die komplexen Wertschöpfungsketten, etwa in der chemischen Industrie, erhalten bleiben könnten.



Lesen Sie auch: Wirtschaftsweise warnt vor dauerhaft hohen Stromkosten