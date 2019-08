Ein Jahr nach tödlicher Messeattacke: Weniger Zulauf als erwartet bei rechter Demonstration in Chemnitz

Auch in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden wurde Flagge gegen Fremdenhass gezeigt. Einem Aufruf des Bündnisses „Unteilbar“ folgten nach dessen Angaben am Samstag 40.000 Menschen. Es war die wohl größte Demonstration in Dresden seit dem Mauerfall. In einer Woche wird in Sachsen gewählt. Es wird ein abermaliges Erstarken der AfD erwartet.