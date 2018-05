Einblick: Erinnern Sie sich noch an den „schlanken Staat“?

In kaum einem Staat müssen die Bürger so viel abliefern wie in Deutschland. Auf dem Gipfel der Hochkonjunktur führt das jetzt zu einem ungeahnten Mehrertrag, wie die jüngste Steuerschätzung zeigt. Doch Eigentum an Steuergeld verpflichtet. Effektivität und Effizienz müssen auch für den Staat von heute gelten. Es sollte zum Beispiel selbstverständlich sein, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zuerst ihr ineffektives Beschaffungswesen saniert, bevor sie neue Milliarden für zusätzliche Waffenkäufe verlangt. Oder dass Kassenwart Scholz mehr für Investitionen beiseite legt als geplant. Denn um das Überleben in der Zukunft muss man sich heute kümmern. Das wussten die Deutschen übrigens auch schon 1997 – dank des Spielzeug-Kükens Tamagotchi. Ohne Pflege starb es den elektronischen Tod.