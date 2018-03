Einblick: Neue Milliardäre braucht das Land

Und was treiben eigentlich die Superreichen hierzulande so? An der Basis stellt man sich ja treudeutsch gerne die missgünstige Frage, ob die da oben wohl legal zu ihrem Geld gekommen sind und wie man ihnen das am besten wegsteuern könnte? Die Oberklasse ist in den Augen vieler der schlagende Beweis für Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Aber vielleicht muss ein Perspektivwechsel her, vielleicht liegt das Problem woanders. Wir brauchen nämlich nicht weniger, aber andere Milliardäre. Spannende Menschen mit Visionen, die ihr überschüssiges Geld nicht nur in Luxushotels, Fußballclubs und Biobauernhöfe stecken, sondern wie Musk und Co auch mal in scheinbar durchgeknallte Zukunftsprojekte. Schließlich haben sie es einfacher als Carl Benz. Der war der uneheliche Sohn eines armen Dienstmädchens.