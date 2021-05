Einblicke in die globale Wirtschaftselite „Das ist ein einzigartiges Netzwerk“

Sie sind zusammen mit Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidatin, die einzige Deutsche in diesem Jahrgang. Wie haben Sie denn Frau Baerbock wahrgenommen?

Ich habe sie leider noch nicht kennengelernt. Das mag an der Pandemie liegen oder daran, dass wir unterschiedliche Module gewählt haben. Wir werden dazu aber wahrscheinlich noch Gelegenheit haben! Das Programm dauert ja noch einige Zeit und es stehen zum Glück - wenn wir das wieder dürfen - auch physische Treffen der Gruppe, zum Beispiel in Davos, an. Darauf freue ich mich. Ein schöner Aspekt ist, dass dazu auch die Familie, die Kinder eingeladen werden. Wir sind ja alle viel beschäftigt und da ist es schön, wenn die Kinder nicht bei den Konferenzen selbst, aber doch am selben Ort mit dabei sein können.



