Einbürgerung in Deutschland Diese Bedingungen muss man erfüllen, um den deutschen Pass zu erhalten

Erhalten bleiben soll zudem der Grundsatz: Wer eingebürgert werden möchte, muss selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen (können). Wie viel Geld man am Ende verdienen muss, um diese Voraussetzung zu erfüllen, ist aber oft unterschiedlich. Zum Beispiel kommt es darauf an, wie viele Personen an welchem Ort und in welchen Wohnverhältnissen leben, wie viele Personen von dem Einkommen leben müssen und ob es weitere erwerbstätige Personen in der Familie gibt. Der Bezug von Grundsicherung, Bürgergeld oder ähnlichen Leistungen gilt entsprechend als Hindernis. Es sei denn, es gibt dauerhafte und schwerwiegende gesundheitliche Gründe.