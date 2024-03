Einbürgerung in Deutschland Neue Fragen beim Einbürgerungstest – wie man 2024 den deutschen Pass erhält

Ende März wurde bekannt, dass das Bundesinnenministerium um die vorsitzende Ministerin Faeser den Fragenkatalog zum Einbürgerungstest in Kürze umfassend erneuern will. So sollen künftig verstärkt Fragen zum jüdischen Leben in Deutschland eine Rolle spielen. Die Überarbeitung der Fragen sei, wie der „Spiegel“ unter Berufung auf das Bundesministerium zuerst berichtete, auch „unter dem Eindruck von Gewalt und Parolen gegen Juden in Deutschland“, die seit dem Ausbruch des Krieges in Israel zugenommen haben, geschehen. „Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenverachtung schließen eine Einbürgerung aus“, bekräftigte Faeser. Entsprechend sollen von einbürgerungswilligen Migranten künftig auch Fragen zum Holocaust beantwortet werden. Diese Verantwortung sei Teil Deutschlands heutiger Identität, wie Faeser sagte. Die Idee, vor Einbürgerungen ein explizites Bekenntnis zum Existenzrecht Israels zu verlangen, soll laut den Berichten des Magazins allerdings nicht umgesetzt werden. Inzwischen ist dies auch durch das Bundesinnenministerium bestätigt.