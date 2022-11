Einbürgerung Liebe Union, den Pass gibt es nicht geschenkt

Auch andere europäische Länder, in denen man sich auf Ratschlag von Unionspolitikern nach angeblich strengen Einbürgerungsrechten umschauen soll, halten es tatsächlich eher liberal. Frankreich ist nur ein Beispiel. Fünf Jahre sind es auch hier. Für Absolventen einer französischen Hochschule reichen dort sogar zwei. Man will sie als Fachkräfte an Ort und Stelle halten. Sofort. Nicht etwa, weil man Staatsbürgerschaft „verramschen“, würde, wie es nun von Unionsseite bissig an die Adresse der Regierung in Berlin heißt.