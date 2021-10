Eindeutige Botschaft der Wirtschaftsinstitute Das Herbstgutachten offenbart drei große Herausforderungen für die neue Regierung

So richtig der Hinweis der Institute auf den Charakter des Klimas als einem globalen öffentlichen Gut ist, so krude ist ihr Vorschlag, Länder zu bestrafen, wenn diese sich dem Vermeidungsregime nicht anschließen. Wie will ein „Klimaclub“ gegen Länder wie China vorgehen, die zwar Lippenbekenntnisse zur CO2-Reduktion abgeben, aber hinter den Kulissen zig neuer Kohlekraftwerke aus dem Boden stampfen? Wie will man die Länder in Afrika domestizieren, die an der kurzen energiepolitischen Leine Chinas ebenfalls Kohlekraftwerke hochziehen, um erstmals überhaupt über eine einigermaßen stabile und bezahlbare Form der Stromerzeugung zu verfügen? Will man diese Länder mit ihrem berechtigten Ruf nach Wohlstand auf dem Weg dorthin mit klimapolitisch motiviertem Protektionismus überziehen?