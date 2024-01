„Eine massive Ungerechtigkeit“ Warum dieser Bio-Bauer und Grünen-Politiker bei den Bauernprotesten mitmacht

Die Aufmerksamkeit, so viel ist sicher, haben Wollschläger und viele andere Bäuerinnen und Bauern in den vergangenen Tagen bekommen.

An diesem Montag sind sie wieder zu Tausenden unterwegs – zum Höhepunkt der Protestaktionen. Rund 5000 Traktoren, 2000 Lkw und 10.000 Menschen werden in Berlin zu einer Sternfahrt zur Straße des 17. Juni erwartet. Dass die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel abgeschafft werden soll, wollen die Landwirte nicht hinnehmen.