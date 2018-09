Eine Woche nach Todesfall Köthen steht wieder im Zeichen von Demos

Vor den Demos feierten in der Köthener Jakobskirche am Sonntag Hunderte Menschen einen Friedensgottesdienst. „Die Stimmung in der Stadt ist ganz ohne Zweifel angespannt“, sagte der Kirchenpräsident der Anhaltischen Landeskirche, Joachim Liebig, am Nachmittag. Er äußerte die Hoffnung, dass sich keine Köthener der Demonstration mehrerer rechter Gruppierungen anschließen.