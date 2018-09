Einheitsbericht Löhne und Wirtschaftskraft im Osten müssen steigen

Das Wachstum der ostdeutschen Wirtschaft lag im vergangenen Jahr mit 1,9 Prozent unter dem in Westdeutschland mit 2,3 Prozent. Auch unterscheide sich nach wie vor die Einkommenssituation der privaten Haushalte in West- und Ostdeutschland. Die Löhne stiegen zwar in Ostdeutschland 2017 mit 3,9 Prozent stärker als im gesamten Bundesgebiet mit 2,3 Prozent. „Die Tariflöhne in Ostdeutschland liegen mittlerweile bei 98 Prozent des Westniveaus“, heißt es in dem Bericht. Das Durchschnittsniveau der tatsächlich gezahlten Löhne - nicht nur der Tariflöhne - blieb allerdings bei nur 82 Prozent des Westniveaus. Auch seien nach wie vor zu wenige große Unternehmen mit ihren Zentralen in Ostdeutschland vertreten.