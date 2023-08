Einigung bei der Kindergrundsicherung Mehr Fortschrittchen wagen!

Zum Schluss: der Kanzler. Das Schöne am höchsten Regierungsamt ist, dass einem alle Erfolge zugerechnet werden, selbst wenn man mal nichts oder nur wenig dafür kann. Das Gemeine am Amt ist, dass alles, was schiefläuft, auch mit einem nach Hause geht. Erst recht, wenn man seinen Teil dazu beiträgt.



Jeder Konflikt dieser Koalition hat seine eigene Geschichte und Gemengelage. Die Probleme beim Heizungsgesetz sind andere als beim Atomausstieg, bei der Kindergrundsicherung oder dem Industriestrompreis. Aber – ein Streitfall ist Zufall, zwei sind ärgerlich, ab dreien gibt es ein systematisches Problem. Der Mangel an Vertrauen, Größe, Frühkoordinierung und präemptiver Konfliktlösungskompetenz in dieser Regierung ist mit Händen zu greifen. Wenn Olaf Scholz wirklich für alles einen Plan hat, dann wird es jetzt höchste Zeit für einen, der funktioniert.