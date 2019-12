Einigung mit dem Bundesrat zum Klimapaket Im zweiten Anlauf verdient das Klimapaket seinen Namen

Statt nur zehn Euro soll eine Tonne CO2 aus Schornsteinen und Auspuffrohren nun ab 2021 zunächst 25 Euro kosten, zweieinhalbmal so viel wie vorher angepeilt. Damit dürfte sich der Sprit an der Tankstelle statt um etwa drei Cent um sieben bis acht Cent je Liter verteuern. Das Geld aus diesen Einnahmen soll unter anderem den Strompreis senken. Die dabei im Strompreis versteckte EEG-Umlage, die den Einstieg in erneuerbare Energie aus Sonne oder Wind mitfinanziert, soll sinken. Der CO2-Preis soll dann ab dem Jahr 2022 schon 30 Euro betragen und bis 2025 auf 55 Euro steigen. Danach soll es einen Emissionshandel geben, bestenfalls auf EU-Ebene, der sich in einer Bandbreite von 55 bis 65 Euro je Tonne Emissionen bewegen soll.