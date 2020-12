Einigung von Union und SPD Förderung für alte Sonnen- und Windstromanlagen fällt weg – die Folgen sind gravierend

Die Betreiber von alten Wind- und Sonnen-Stromanlagen stehen vor dem Ende der staatlichen Förderung. Kurz vor dem Auslaufen der Subventionen nach dem ersten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zum Jahreswechsel haben sich die Regierungsfraktionen nach Auskunft aus Unionskreisen geeinigt, nur noch neuere, effizientere Anlagen finanziell zu unterstützen. CDU/CSU und SPD hätten sich für die Altanlagen verständigt, „dass es jetzt keine gesetzlichen Festlegungen geben soll“, hieß es am Montag in Berlin. Damit würden zum 1. Januar 2021 die ersten Photovoltaik-Anlagen und Windräder nach 20 Jahren teils großzügiger Unterstützung nicht mehr gefördert, sondern sollten sich am Markt bewähren.