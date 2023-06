Einigung zum Heizungsgesetz „Wer als Familie Eigentum erworben hat, ist oft an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen“

WirtschaftsWoche: Frau Hubertz, nach monatelangem erbittertem Streit hat die Ampel einen Kompromiss zum Gebäudeenergiegesetz erzielt. Was genau war denn nun so schwierig?

Verena Hubertz: Sie kennen doch den Spruch: Nur durch Reibung entsteht Wärme. Aber im Ernst: Wenn die in dieser Woche vereinbarten Änderungen nun in das Gesetz einfließen, wird es ein deutlich besseres. Und dann war es die Mühen, Nachtsitzungen und auch manche hitzige Debatte wert.