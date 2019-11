Einkommens- statt Bedürftigkeitsprüfung Koalition einigt sich auf die Grundrente

Am zufriedensten sah am Sonntagabend CSU-Chef Söder aus, der nicht nur den größten Teil des Erdbeer-Eises im Koalitionsausschuss abbekam, sondern sich auch als Deal-Maker präsentierte. Er habe seinen Kollegen klar gemacht, dass er nun zum Koalitionsausschuss nach Bayern müsse – und da sei klar gewesen, dass er nicht mit leeren Händen kommen dürfe, sagte er angesichts des nur verhaltenen Optimismus, den Kanzlerin Angela Merkel noch am Freitag gezeigt hatte. Und dass er sich als der eigentlich starke Mann in der Runde fühlte, demonstrierte der CSU-Chef nicht nur damit, dass er Bemerkungen von Kramp-Karrenbauer stets ergänzte.



Das CSU-Präsidium stimmte am Montagvormittag dem Kompromiss zur Grundrente einstimmig zu. „Der Kompromiss ist fair und ausgewogen. Für die CSU ist die umfassende Einkommensprüfung wichtig“, schrieb Söder auf Twitter. Außerdem werde die Wirtschaft in gleicher Weise gestärkt. „Die Groko hat damit einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht.“



Der mittlerweile auch als potenzieller Kanzlerkandidat gehandelte Söder betonte, dass nun eine Lösung gelungen sei, an der frühere Regierungen immer wieder gescheitert seien. Das war ein dezenter Hinweis, dass mit ihm als relativer Neuling in der Berliner Spitzenrunde ein anderer Wind weht. Diese Fähigkeit zur Kompromissfindung könnte allerdings auch die CDU-Chefin für sich reklamieren: Sie hatte in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ den Anstoß für ein Kombipaket zur Grundrente ins Spiel gebracht.