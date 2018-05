Einkommensstudie: Gehälter in Ostdeutschland steigen stärker an

Die gute Nachricht des Jahres 2016 aber für den Osten: Die verfügbaren Einkommen legten in allen Ost-Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr stärker zu als im Westen. Am stärksten wuchsen sie in Mecklenburg-Vorpommern mit 3,9 Prozent, gefolgt von Thüringen mit 3,1 Prozent. Der durchschnittliche Zuwachs in Deutschland betrug 2,1 Prozent. Berlin kam auf ein Plus von 2,2 Prozent.