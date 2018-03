Einkommensstudie: Trotz gesetzlichen Mindestlohns haben Geringverdiener weniger in der Tasche

„Der positive Trend im untersten Dezil dürfte dabei maßgeblich auf die Einführung des allgemeinen Mindestlohns zurückzuführen sein“, heißt es in der Studie. Die gesetzliche Lohnuntergrenze hat wohl auch mit dazu beigetragen, dass die Ungleichheit bei den Stundenlöhnen zuletzt zurückgegangen ist. Verdiente das Zehntel der Beschäftigten mit den höchsten Stundenlöhnen 2005 noch das 3,9-fache der Kollegen am unteren Ende der Einkommensverteilung, so war es 2016 nur noch das 3,5-fache.