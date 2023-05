Einladung von Scholz Berliner Polizei bereitet sich auf Selenskyj-Besuch vor

03. Mai 2023 | Quelle: dpa

Kommt nach Berlin: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

Die Berliner Polizei bereitet sich auf einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Mitte Mai in Berlin vor. Er wolle übernächstes Wochenende auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Hauptstadt kommen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Mittwoch auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur.