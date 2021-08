Einsatz von Steuergeldern Die grüne Lastenesel-Milliarde ist Ausdruck riskanter Allmachtsfantasien

Die Tickermeldung heizt gerade die Gemüter an. Endlich geht es um politische Inhalte in diesem Wahlkampf. Darum, was die Parteien tun wollen, wenn sie an die Regierung kommen. Die Grünen wollen also diese Fahrräder subventionieren, die auf Vorbauten Kids und Kästen transportieren können und die man inzwischen vor allem in grün-bourgeoisen Trendvierteln wie dem Berliner Prenzlauer Berg entlangdüsen sieht.