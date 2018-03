Einsatzunterstützungskommando: Bundeswehr baut neues Kommando für Nato auf

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass die Nato durch den Aufbau von zwei neuen Kommandozentren ein neues Wettrüsten mit Russland provoziert. „Was wir machen, ist verhältnismäßig und maßvoll“, sagte der Norweger am Mittwoch am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel.