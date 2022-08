Einwanderung Noch im August Aufnahme von Migranten aus Italien geplant

Noch im August will Deutschland eine erste Gruppe Migranten aus Italien nach einer neuen EU-Regelung aufnehmen. „Deutschland plant, noch in diesem Monat mit Umverteilungen aus Italien zu beginnen“, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die dazu erforderlichen Gespräche vor Ort laufen.“