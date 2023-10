Einwanderung: Regierung will Arbeitsverbot für Asylbewerber lockern

Die Bundesregierung will voraussichtlich am Mittwoch neue Regeln auf den Weg bringen, die Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Das Kabinett solle eine Formulierungshilfe für Gesetzesänderungen beschließen, die an ein laufendes Gesetzgebungsverfahren im Bundestag angedockt würde, hieß es am Dienstag in Regierungskreisen.