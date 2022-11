Einwanderung von Fachkräften: „Die Situation im deutschen Zuwanderungssystem ist nur noch peinlich“

Drei Beispiele aus den vergangenen Monaten veranschaulichen die Situation: In Darmstadt sei die Ausländerbehörde so gut wie nicht erreichbar, berichten Betroffene, Fristen würden nicht mitgeteilt, es finde schlicht keine Kommunikation statt. In Magdeburg klagen ausländische Fachkräfte ähnlich: schlechte Erreichbarkeit, untragbar lange Wartezeiten – keine gute Werbung für einen Standort, wo der US-Konzern Intel eine Chipfertigung aufbauen und 5000 Menschen anstellen will.