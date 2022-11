Einwanderung von Fachkräften „Die Situation im deutschen Zuwanderungssystem ist nur noch peinlich“

Praktisch empfehlen die Anwältinnen folgendes Vorgehen der Verwaltung: Die Bundesagentur für Arbeit prüft bei Anmeldung des Arbeitgebers generelle arbeitsmarkt- und arbeitgeberbezogenen Tatbestände und registriert das Unternehmen. Dieses könnte dann für die einzelnen ausländischen Fachkräfte einen Antrag stellen – und zwar am besten bei einer zentralen Behörde. Denn bislang unterscheidet sich die Qualität der Verfahren ebenso stark, wie die Ausländerbehörden personell und mit digitalen Systemen unterschiedlich ausgestattet sowie Beschäftigte gut oder schlecht ausgebildet und in Gesetzesänderungen geschult sind.



Lesen Sie auch: Wo Kanada als Paradebeispiel in Sachen Einwanderung taugt – und wo nicht