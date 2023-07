Einwanderung „Wir brauchen die Bereitschaft, sich für ausländische Fachkräfte zu öffnen“

Doch schon bisher ist die BA im Bereich der Arbeitsmigration fest eingespannt, unter anderem bei der Arbeitsmarktzulassung, aber auch in beratender Funktion. Im Jahr 2022 haben beispielsweise 165.000 Beratungen mit Interessierten aus Drittstaaten stattgefunden. Was das genau heißt? „Beratung zu Anerkennungsverfahren, zur Arbeitsmarktzulassung, zu Fragen der Sozialversicherung, zu Fragen des Spracherwerbs“, erklärt Ahuja. In diesem Jahr waren es bisher 102.000.



Damit zukünftig auch wirklich mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen, müssten auch die Firmen mitziehen. In der Jobbörse der BA fänden sich im Moment nur 32.000 Stellen, bei denen sich Unternehmen auch vorstellen können, sie mit Menschen aus Drittstaaten zu besetzen. „Da ist noch viel Luft nach oben“, meint Ahuja. „Wir brauchen eine Bereitschaft der Arbeitgeber, sich für ausländische Fachkräfte zu öffnen.“ Dabei müssten sich Firmen auch durchringen, Kosten für beispielsweise einen Sprachkurs zu übernehmen.