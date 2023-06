Einwanderungsgesetz „Das ist blanker Unsinn“

Das Gesetz sieht auch eine Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems vor. Kanada gilt dafür als Vorbild. Für die Berechnung spielen Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug eine Rolle. Mit ihr haben qualifizierte Ausländer ein Jahr Zeit, um in Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden. Eine gute Idee?

Es gibt einen wichtigen Unterschied zum Modell in Kanada. Mit der Chancenkarte sollen ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen, um hier Arbeit zu suchen. Abgesehen von einer Nebenbeschäftigung aber nicht, um hier zu arbeiten. In Kanada hingegen erhalten die Menschen eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, wenn sie genug Punkte erreichen. Das ist etwas ganz anderes. Habe ich nämlich in Deutschland alle Kriterien der Chancenkarte erfüllt, will ich hier loslegen und nicht erst anfangen, eine Arbeit zu suchen und dann, wenn ich eine gefunden habe, noch einmal von vorne alle Auflagen des Gesetzes erfüllen.