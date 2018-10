Einweg-Plastik Bundesregierung stimmt für Verbot in der EU

Die Bundesregierung will im Kampf gegen die Umweltverschmutzung dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Verbot von Einweg-Plastik zustimmen. „Wir werden in Brüssel entschieden für ein Verbot von überflüssigem Einweg-Plastik eintreten“, sagte Umweltministerin Svenja Schulze dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) laut Vorabmeldung vom Dienstag. „Um die Vermüllung unserer Meere und unserer Umwelt zu stoppen, müssen wir weltweit zu drastischeren Mitteln greifen als bisher.“ Am Mittwoch stimmen sich die EU-Staaten im Ausschuss der Ständigen Vertreter ab. In deutschen Regierungskreisen wurde mit einer Mehrheit für die Position der EU-Kommission und Deutschlands gerechnet. Das EU-Parlament hatte ebenso dafür gestimmt. Damit könnte Ende des Jahres das Verbot in der EU formal beschlossen werden und ab 2021 greifen.