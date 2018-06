Einwohnerschwund: Bevölkerungsrückgang dämpft Wirtschaftswachstum in Neuen Bundesländern

Das heißt, dass es eher schwieriger wird, dass das Bruttoinlandsprodukt in den neuen Bundesländern in den nächsten Jahren deutlich wächst“, sagte Hirte der Deutschen Presse-Agentur. Nach vorläufigen Zahlen der Statistischen Landesämter betrug das Wirtschaftswachstum in den fünf ostdeutschen Ländern im vergangenen Jahr 1,4 Prozent, in den westdeutschen 2,3 Prozent.