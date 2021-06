Einwohnerzahl: Bevölkerung Deutschlands wächst erstmals seit 2011 nicht mehr

Trotz der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden erhöhten Sterblichkeit nahm die Zahl der älteren Menschen weiter zu. Am stärksten stieg die der Hochbetagten ab 80 Jahren mit einem Plus von 255.000 Personen oder 4,5 Prozent auf 5,9 Millionen. Die Zahl der Senioren zwischen 60 und 79 Jahren erhöhte sich um 96.000 auf 18,2 Millionen, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht.