EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm räumt Versäumnisse seiner Kirche ein

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sieht Versäumnisse seiner Kirche in der Kommunikation mit den Menschen. „Uns als Kirche ist noch nicht ausreichend gelungen, die alten Traditionen so neu aufzuschließen, dass die modernen Menschen es als Angebot der Lebensbegleitung annehmen“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. „Da ist noch viel Luft nach oben.“