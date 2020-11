Elektro-Autos Altmaier will Innovationsprämie für E-Autos bis 2025 verlängern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) setzt sich für eine Verlängerung der sogenannten Innovationsprämie für Elektro-Autos bis 2025 ein. Bisher gilt der erhöhte Umweltbonus nur bis Ende 2021. „Ich möchte, dass die Hunderttausenden Beschäftigten in der Autoindustrie auch in 10 oder 15 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben“, sagte Altmaier der „Bild am Sonntag“. „Dazu leistet die Innovationsprämie einen wichtigen Beitrag.“