Elektro-Trucks: Spediteure werfen Verkehrsminister Scheuer Symbolpolitik vor

An diesem Dienstag wird der Bundestag den neuen Verkehrsetat für 2018 beraten und bald darauf schon den für 2019. Richtig viel Geld soll die Lkw-Maut dem Bundesverkehrsminister in die Kassen spülen. Waren es 2017 noch 4,66 Milliarden Euro, so plant der Bund in diesem Jahr schon 500 Millionen Euro mehr ein, da die Spediteure in Zukunft nicht nur auf Autobahnen und einigen Kilometern Bundesfernstraße für Lkws ab 7,5 Tonnen Maut zahlen werden, sondern auf allen Bundesstraßen.