Elektroautos Wo die Bundesregierung bei der Mobilitätswende stolpert

Was das heißt, zeigt der Vergleich mit dem herkömmlichen Tanken von Diesel und Benzin: Der Kunde kann die geeichte Anzeige der Zapfsäule sofort mit seiner Kassen-Quittung vergleichen. Stimmt etwas nicht, kann er sich umgehend beschweren. An den meisten Elektro-Ladesäulen zahlen die Nutzer aber nicht direkt, abgerechnet wird über Betreiber oder Dienstleister meist erst später. Die unmittelbare Prüfbarkeit ist also bisher nicht gegeben.



Deshalb haben sich die Bundesländer jetzt darauf geeinigt, dass Betreiber mehr Zeit für die Umrüstung der Ladesäulen beantragen können. Dazu müssen sie Pläne vorlegen. Eine einheitliche bundesweite Regelung dazu gibt es nicht und scheint auch nicht beabsichtig, wie aus der Antwort der Regierung auf eine Anfrage der FDP hervorgeht.