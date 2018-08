Elektromobilität: Auch Bayern wirbt um Tesla-Standort

Tesla-Chef Elon Musk will Batterie- und Autofabriken in Asien und Europa hochziehen. Deutschland sei „die bevorzugte Wahl für Europa“, hatte er im Juni bei Twitter geschrieben. Unter anderem das Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bekundeten anschließend Interesse. Tesla äußerte sich zu Gesprächen mit potenziellen Partnern in Europa bisher nicht.