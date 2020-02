Elektromobilität Neues EU-„Mobilitätspaket“ - Auch Scheuer setzt auf Wasserstoff

In einem Entwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für eine „Nationale Wasserstoffstrategie“ heißt es, CO2-freiem Wasserstoff komme eine zentrale Rolle bei der Energiewende zu. Bisher ist die Produktion aber noch zu teuer. Daher gehe es auch darum, über Entlastungen nachzudenken, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin.