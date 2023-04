Elektromobilität: Zahl der Schnellladepunkte für E-Autos steigt deutlich

In Deutschland sind dem Stromlobbyverband BDEW zufolge im vergangenen Jahr so viele E-Fahrzeuge zugelassen und schnelle Ladepunkte gebaut worden wie noch nie. Die Zahl der Ultra-Schnellladepunkte mit einer Leistung von über 150 Kilowatt sei um 80 Prozent auf 7037 gestiegen, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Dienstag bei der Vorstellung seines Elektromobilitätsmonitors mit. Insgesamt sei die Zahl der öffentlichen Ladepunkte auf 80.541 von zuvor 59.547 gestiegen. Die Gesamtleistung verbesserte sich auf 2,47 Gigawatt von 1,74 Gigawatt.