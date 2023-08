Elektronische Gesundheitsakte Deutschland kann doch ein bisschen digital

Nach dem Kabinettsbeschluss soll nun also auch in Deutschland gelten: Nicht mehr nur ein Prozent, sondern möglichst alle der 74 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland sollen die ePA ab 2025 nutzen. Das neue Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, das Digitalgesetz, soll erreichen, dass Versicherte ab Januar 2025 von ihrer Krankenkasse automatisch eine solche Digitalakte bekommen – per App, auf dem Handy oder dem Computer. Die ePA liegt aber auch auf den Servern des Systems, wenn jemand die App nicht einrichtet oder freischaltet. Wer das nicht will, muss aktiv widersprechen. Auch ohne App können Praxen, Krankenhäuser und Apotheken die Digitalinfo also im Normalfall dann nutzen.