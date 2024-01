Elementarschäden Braucht Deutschland eine Pflichtversicherung gegen Hochwasser?

Gegen Elementarschäden, also etwa Erdbeben, Schneedruck und Hochwasser, sind Hausbesitzer nicht automatisch im Rahmen ihrer Gebäude- oder Hausratsversicherung versichert. Sie müssen aktiv Erweiterungen buchen: für Elementarschäden am Gebäude im Rahmen der Gebäudeversicherung und für Schäden an der Einrichtung, etwa an Möbeln, im Rahmen ihrer Hausratsversicherung. Der Zusatz kostet Geld und bemisst sich unter anderem am Wert des Hauses, aber auch an der Lage und der damit verbundenen Gefahr. Wer in der von Wasser umspülten Passauer Altstadt lebt, zahlt mehr als derjenige, der auf dem Berg, weit entfernt von Flussauen, seinen Wohnsitz hat.