Elitenforscher: „Es gibt kaum etwas Stabileres als Großvermögen“

In Ihrem aktuellen Buch kritisieren Sie, dass sich die Eliten zu weit von der Bevölkerung entfernt haben. Bevor wir auf Ihre Kritik zu sprechen kommen, welche Funktion übernehmen Eliten für eine Gesellschaft?

Sie arbeiten viel, sind gut ausgebildet und treffen in den wesentlichen Sektoren unserer Gesellschaft die maßgeblichen Entscheidungen. Historisch betrachtet gab es Zeiträume, in denen die Eliten überwiegend vernünftige Entscheidungen trafen und es gab Zeiträume, in denen die Entscheidungen katastrophal waren, denken wir nur an die Weltkriege. In den vergangenen drei Jahrzehnten waren die Entscheidungen aus meiner Sicht eher schlecht, insbesondere in puncto Steuer- und Sozialpolitik. Das hat zum Erstarken der AfD und der Politikverdrossenheit im Allgemeinen beigetragen.