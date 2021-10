Eliteunis im Ausland „Hier kann ich auch mal mit einem Nobelpreisträger sprechen“

Insgesamt empfindet Bock das englische System an den Topuniversitäten als familiärer. In München seien Studierende vor allem Nummern gewesen. In Cambridge teilen sich die mehr als 20.000 Studierenden auf 31 Colleges auf. Diese wiederum verfügen über eigene Häuser, ein Zuhause auf Zeit, so beschreibt es Bock. Morgens wird vielleicht zusammen gerudert, abends gemeinsam gegessen. Wer dabei an die langen Tafeln in Harry Potters Zauberschule Hogwarts denkt, liegt nicht ganz falsch. „Das Gemeinschaftsgefühl ist viel ausgeprägter als in Deutschland“, sagt Bock.



Der Doktorand nennt einen weiteren Vorteil: Anders als in Deutschland müsse er keine Vorlesungen halten, Anträge schreiben oder seinem betreuenden Professor Unterlagen bereitstellen. Es gebe auch viel finanzielle Unterstützung, zum Beispiel Reisestipendien für Kongresse. Ohne Förderung sind die Studiengebühren hoch, gibt er zu: „Aber wenn man wie ich ein Stipendium hat, kann man seine ganze Zeit auf die Forschung verwenden.“ Deutschland habe in der Breite ein gutes Bildungssystem, erkennt er an: „Aber es verhindert zu oft die Spitzen.“