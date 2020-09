ElringKlinger-Chef Wolf „Bloß keine Verstaatlichung“

Der Gipfel führt zu einer ganzen Bonanza von Ideen, was man der Autoindustrie Gutes tun kann. Wie sehen Sie das?

Viele Akteure bringen sich ein und meinen, sie müssen Vorschläge machen. Wie etwa die IG Metall, die jetzt mit einem Mittelstandsfonds gekommen sind. Aber wir müssen andere Lösungen finden als staatliche Beteiligungen. Lufthansa ist ein ganz anderer Fall. Auch die Viertage-Woche – die haben wir schon im Tarifvertrag. Die wird nur nicht genutzt, weil sie zu teuer ist. Entscheidend ist, dass man heute Abend pragmatische, schnelle und tragfähige Lösungen findet für die kleineren Zulieferbetriebe, die ein großes Finanzierungsproblem haben.



Die Forderung nach Verstaatlichung kommt aus allen möglichen Reihen – hat nicht auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut von der CDU sie angemahnt?

Ich glaube nicht, dass Unternehmen eine Teilverstaatlichung gut fänden. Das schränkt die unternehmerische Freiheit ein. Viele haben in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass sie gut arbeiten, und ihre Gewinne in die Transformation gesteckt. Finanzierungsunterstützung ist angezeigt, mehr nicht. Die brauchen jetzt nicht den Vater Staat als Mitbesitzer. Es ist eine sozialistische Hoffnung, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Das ist schlichtweg nicht der Fall.